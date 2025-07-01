В Казани на заседании оргкомитета обсудили подготовку и проведение форума «РОСТКИ»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Доме Правительства Татарстана состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Провел мероприятие Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Глава Правительства Татарстана напомнил, что «РОСТКИ» пройдет на территории республики уже в третий раз. «Это крупнейшая деловая площадка, объединяющая представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества двух стран. С момента своего основания форум зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями, способствующий реализации совместных инвестиционных проектов и созданию перспективных производств», – заметил он.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин Фото: пресс-служба Раиса РТ

В прошлом, 2024 году участниками форума стали более 10 тыс. человек из 36 стран. География гостей охватывает 71 регион России, демонстрирующий свой инвестиционный потенциал, и 27 территорий КНР, заинтересованных в углублении сотрудничества с отечественными предприятиями.

На этот раз мероприятие пройдет с 18 по 19 августа на площадке МВЦ «Казань Экспо». Основными треками предстоящего форума станут: межгосударственный диалог, промышленность, строительство, деловые объединения, информационные технологии, образование, сельское хозяйство, транспорт, финансы и инвестиции, молодежное предпринимательство, культура, туризм, социальная среда, зона перекрестных культур.

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо Фото: пресс-служба Раиса РТ

Деловая программа будет включать международную выставку Russia-China Expo, посвященную торгово-экономическим отношениям РФ и Китая, деловые сессии, круглые столы и пленарное заседание. Также в рамках «РОСТКов» будет организован форум «РЕБУС-2025. Цифровизация. Инфраструктура». Кроме того, для участников и гостей форума подготовили культурную и спортивную программы.

В обсуждении приняли участие Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, представители министерств и ведомств республики.