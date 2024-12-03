«РОСТКИ» отдельно, «ТЕМП» отдельно: в АИР РТ объяснили, почему разделили форумы

Глобальный форум «ТЕМП» («Технологии металлообработки в промышленности») в этом году специально не стали делать частью международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Этот форум у нас раньше проходил на Казанской ярмарке. Мы его стали постепенно возрождать. В прошлом году проводили его в рамках „РОСТКов“, но не очень они сошлись. В этом году мы решили их развести, провести в разное время. У них разная специфика. И нам нужно в этом смысле думать не о том, как работать с Китаем, а как самим технологически развиваться и поднимать технологический суверенитет по станкостроению», — уверена руководитель АИР РТ.

Форум «ТЕМП» пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 4 по 6 декабря. Его частью станет выставка оборудования и технологий, в которой поучаствуют 115 компаний. На форуме окажутся представлены компании из 24 субъектов Федерации, в том числе 34 предприятия из Татарстана. Также участниками мероприятия станут шесть компаний от Белоруссии.

«Будут 83 станка, роботы и сварочное оборудование в действии, которые будут продемонстрированы на этой выставке», — добавила Минуллина.

Помимо выставки пройдут сессии, посвященные аддитивным технологиям, робототехнике, науке, инновациям, кадрам. Пленарное заседание назначено на 4 декабря, то есть на первый день форума.