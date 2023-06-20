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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на время перекроют местные проезды по ул.Чистопольской
С 23 июня в Казани введут ограничение движения по ул.Чистопольской. Мера принята на время реконструкции внутриквартальных тепловых сетей тепловода, сообщает мэрия столицы РТю
На первом этапе перекроют местный проезд и тротуар рядом с домами №4, 10/8 по ул. Чистопольской, а также зданием №8 по ул.Солдатской. Ограничение снимут 15 августа.
С 15 по 16 июля также закроют проезд между домами №4 и 10/8 по ул.Чистопольской.
В исполкоме рекомендовали водителям и пешеходам заранее планировать маршрут и следовать установленным временным знакам.
Ранее «Татар-информ» предупреждал о временном закрытии тротуара и парковки рядом с домом №10/8.
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