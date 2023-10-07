Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на время ограничат движение по улице Мидхата Булатова
В Приволжском районе столицы Татарстана примерно на две с половиной недели ограничат движение по улице Мидхата Булатова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Проезжая часть на улице Мидхата Булатова около здания №132 по Оренбургскому проезду окажется закрыта с 16 октября до 1 ноября.
Причиной временных неудобств станет проведение работ по выносу трассы водопровода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на месяц ограничат движение по улицам Сыртлановой и Мавлютова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»