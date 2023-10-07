В Казани на время ограничат движение по улице Мидхата Булатова

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Приволжском районе столицы Татарстана примерно на две с половиной недели ограничат движение по улице Мидхата Булатова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжая часть на улице Мидхата Булатова около здания №132 по Оренбургскому проезду окажется закрыта с 16 октября до 1 ноября.

Причиной временных неудобств станет проведение работ по выносу трассы водопровода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на месяц ограничат движение по улицам Сыртлановой и Мавлютова.