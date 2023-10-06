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Руc Тат
Общество 6 октября 2023 19:06

В Казани на месяц ограничат движение по улицам Сыртлановой и Мавлютова

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В Казани на месяц ограничат движение по улицам Сыртлановой и Мавлютова
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани временно закроют для движения транспорта участки улиц Сыртлановой и Хусаина Мавлютова – это связано с проведением реконструкции участка водопровода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 16 октября по 20 ноября по улице Сыртлановой ограничительный режим будет действовать в районе домов №1 и №5, между домами №9 и №11, а также вблизи пересечения с улицами Мавлютова и Гарифьянова и в районе дома №17 по ул. Мавлютова.

В этот же промежуток времени будет частично закрыта проезжая часть по ул. Мавлютова у дома №17Ек5. Вблизи здания №17Ек2 для авто будет недоступна проезжая часть и местный проезд.

#ограничение движения
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