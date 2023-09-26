В Казани на время ограничат движение по улице Декабристов

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В столице Татарстана более чем на десять дней ограничат движение по улице Декабристов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезд между домами №180 по улице Декабристов и №8 по улице Академика Королева окажется частично закрыт с 11 по 22 октября, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.

Причиной временных неудобств станут работы по прокладке сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани 1 октября перекроют часть улиц из-за национального полумарафона.