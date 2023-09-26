В Казани 1 октября перекроют часть улиц из-за национального полумарафона

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В воскресенье, 1 октября, в столице Татарстана окажется перекрыта часть улиц из-за проведения Казанского национального полумарафона. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия — серии спортивных мероприятий Timerman.

В частности, с 7 до 9 часов утра будут перекрыты улица Вишневского (от съезда с улицы Николая Ершова до моста Миллениум и от улицы Вишневского до моста Миллениум), сам мост Миллениум и улица Подлужная (от дома №67 до моста Миллениум).

В это же время окажется закрыто движение по проспекту Фатыха Амирхана (от въезда в тоннель на мост Миллениум до самого моста и по направлению от дома №2 по улице Алексея Козина до улицы Сабгита Хакима) и по автомобильной дороге под мостом Миллениум.

С 7 до 10 часов перекроют улицу Сибгата Хакима (от «Ривьеры» до стадиона «Ак Барс Арена» включительно — разрешен сквозной проезд с улицы Алексея Козина и улицы Нигматуллина).

С 7.00 до 10.30 окажутся закрыты улица Сибгата Хакима (от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Декабристов) и подъем с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу.

С 7 до 11 часов останется перекрыт съезд с Кремлевской дамбы по направлению к Кремлевской набережной.

Кроме того, с 7.30 до 11.00 будут перекрыты Кремлевская набережная (от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева), улица Батурина (от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной) и съезд по направлению от площади Тысячелетия до улицы Батурина.

Помимо этого, с 8 до 11 часов нельзя будет проехать по улице Пролетарская.

Казанский национальный полумарафон включает забеги на дистанции 21,1, 10 и 3 километра, а также детские забеги.