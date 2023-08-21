В Казани на время ограничат движение по улице Белинского

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В столице Татарстана почти на две недели перекроют улицу Белинского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сначала, с 8 по 11 сентября, у дома №11 полностью закроют для движения проезжую часть и тротуар, рассказали в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Позднее, с 12 по 18 сентября, окажутся перекрыты проезжая часть и тротуар рядом с домом №18.

Причиной временных неудобств станут работы по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей.