Ограничено движение по участку ул.Мавлютова в Казани

Фото: мэрия Казани

До 25 августа в Казани ограничено движение по ул.Мавлютова. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов городского исполкома.

Временные неудобства связаны с переносом воздушных линий связи в кабельную канализацию. На это время частично перекрыта участок ул.Мавлютова рядом с домом №6 по ул.Академика Парина.