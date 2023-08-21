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Ограничено движение по участку ул.Мавлютова в Казани
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Фото: мэрия Казани
До 25 августа в Казани ограничено движение по ул.Мавлютова. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов городского исполкома.
Временные неудобства связаны с переносом воздушных линий связи в кабельную канализацию. На это время частично перекрыта участок ул.Мавлютова рядом с домом №6 по ул.Академика Парина.
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