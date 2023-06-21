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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на время изменят маршрут трамвая №1 и отменят трамвай №2
В столице Татарстана на период с 20 часов сегодняшнего дня до 5 часов утра завтрашнего дня изменятся трамвайные маршруты №1 и 2. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Трамвай №1 будет курсировать от поселка Караваево до улицы Саид-Галеева и обратно. Трамвайный маршрут №2 окажется закрыт полностью.
Причиной временных неудобств станут ремонтные работы по замене остродефектных рельс на разворотной петле «Речной порт», пояснили на предприятии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня из-за повреждения сетей в Казани на время встали пять трамвайных и два троллейбусных маршрута.
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