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Из-за повреждения сетей в Казани встали пять трамвайных и два троллейбусных маршрута
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Из-за повреждения контактной сети на пересечении улиц Тукая - Татарстан остановлено движение пяти трамвайных и двух троллейбусных маршрутов. Об этом сообщают в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс»
«Временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№1, 2, 3, 5, 5а и троллейбусных маршрутов №№3, 5», – указано в сообщении.
В настоящее время на месте работают аварийные службы предприятия. Жителей города просят заранее планировать свой маршрут.
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