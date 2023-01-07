В Казани на время изменили график работы катков

Сегодня в столице Татарстана изменен график работы катков, расположенных в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ. Об этом предупреждает Дирекция парков и скверов Казани в своем Telegram-канале.

В частности, каток в парке «Черное озеро» закроется в 21.00 — на два часа раньше, чем обычно в праздничные дни. Также в 21.00, то есть на час раньше, чем положено в праздники, завершит работу каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Рождество на территории Татарстана ожидается до 32 градусов мороза и гололед.

Всего этой зимой в Казани для катания на коньках предусмотрено 101 место: 81 хоккейная коробка и 20 катков с пунктами проката. Узнать режим работы (который может меняться в зависимости от погодных условий) и стоимость проката можно на сайте мэрии столицы РТ.