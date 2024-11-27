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Новости Татарстана и Казани
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В Казани на восемь часов задержали авиарейс до Стамбула
Рейс авиакомпании Pegasus Airlines из Казани в Стамбул задержали на 8 часов 40 минут.
Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Казани, самолет должен был вылететь в 03:05, однако вылет перенесли на 11:45.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, рейс перенесли не из-за тумана.
«Татар-информ» рассказывал, что вчера в Казани из-за сильного тумана задержали несколько рейсов на прилет и вылет. Некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы Самары, Ульяновска и Нижнекамска.
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