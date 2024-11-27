В Казани на восемь часов задержали авиарейс до Стамбула

Рейс авиакомпании Pegasus Airlines из Казани в Стамбул задержали на 8 часов 40 минут.

Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Казани, самолет должен был вылететь в 03:05, однако вылет перенесли на 11:45.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, рейс перенесли не из-за тумана.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера в Казани из-за сильного тумана задержали несколько рейсов на прилет и вылет. Некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы Самары, Ульяновска и Нижнекамска.