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Новости Татарстана и Казани
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В аэропорту Казани из-за тумана задержаны несколько рейсов
Сегодня из-за тумана и плохой видимости задержали прибытие нескольких рейсов в аэропорт «Казань».
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, рейсы, следовавшие из Москвы и Дубай по решению командиров экипажей были направлены на запасной аэродром в Самару.
Рейсы из Иркутска и Новосибирска - на запасные в Бегишево и Ульяновск (Баратаевка).
Кроме того, рейсы на вылет из Казани задержаны по причине того, что некоторые воздушные суда ещё не прибыли в Казань.
С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и службы аэропорта. Им предоставили питание и напитки.
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