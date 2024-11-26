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Происшествия 26 ноября 2024 16:47

В аэропорту Казани из-за тумана задержаны несколько рейсов

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Сегодня из-за тумана и плохой видимости задержали прибытие нескольких рейсов в аэропорт «Казань».

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, рейсы, следовавшие из Москвы и Дубай по решению командиров экипажей были направлены на запасной аэродром в Самару.

Рейсы из Иркутска и Новосибирска - на запасные в Бегишево и Ульяновск (Баратаевка).

Кроме того, рейсы на вылет из Казани задержаны по причине того, что некоторые воздушные суда ещё не прибыли в Казань.

С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и службы аэропорта. Им предоставили питание и напитки.

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