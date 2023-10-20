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В Казани на улице Толстого возвели новую котельную
В столице Татарстана построили новую котельную на улице Толстого взамен устаревшего и изношенного комплекса завода «ВКНИИВОЛТ». В блочно-модульное сооружение провели газопровод, здесь проложили инженерные сети, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Готовность новой котельной оценил руководитель исполкома города Рустем Гафаров. Он поручил в ближайшее время благоустроить территорию по соседству с комплексом, уложив асфальтобетонное покрытие, пока позволяет погода.
Котельная будет обеспечивать теплом детский сад №15 и четыре многоквартирных дома по улицам Толстого и Подлужная — к ним построили и частично переложили теплосети. Завершается и монтаж нового участка сетей от котельной с переходом с гильзой под дорогой.
Изначально конструкцию (еще в июле) монтировали на улице Курская, а затем разделили на отдельные составляющие и привезли на улице Толстого, где и собрали установку. После этого рабочие приступили к заливке фундамента.
По словам представителя субподрядной организации — ООО ПСК «Линда» Артема Ерохина, комплекс оснащен энергоэффективным оборудованием. Тепловая мощность составит 4МВт (два котла по 2МВт) или 3,5 Гкал/час.
«В новой котельной повышенный КПД, более мощная производительность. Комплекс автоматизирован — здесь отсутствует персонал, удаленно за процессом работы наблюдает диспетчерская служба. Данные отправляются в АО „Казэнерго“, при аварийной ситуации специалисты получают сигнал и выезжают на место», — рассказал он.
Отопительный сезон в Казани стартовал 5 октября. На данный момент тепло есть во всех многоквартирных домах и социальных объектах города.
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