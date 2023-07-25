В Вахитовском районе Казани построят новую блочно-модульную котельную

Новая блочно-модульная котельная заработает в предстоящем отопительном сезоне в Вахитовском районе Казани. Она будет обеспечивать теплом четыре жилых дома и детсад вместо изношенного комплекса завода «ВКНИИВОЛТ», сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день котельную монтируют на улице Курская. Ее разделят на отдельные трехметровые составляющие и привезут на площадку около здания № 39 по улице Толстого, где соберут уже цельную установку.

Сейчас участок готовят к будущей установке — здесь планируют убрать действующие коммуникации и залить фундамент.

«Параллельно также решаются вопросы по подтягиванию ресурсов — это вода, газ, электрическая энергия и тепловые сети, по которым будут обеспечены теплом потребители. Все это планируется сделать к началу отопительного сезона», — рассказал главный инженер «Казэнерго» Юрий Никоноров.

Он отметил, что тепловая мощность нового объекта составит 4МВт (два котла по 2МВт) и 3,5Гкал.