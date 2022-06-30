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Ру Тат
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Транспорт
30 июня 2022  19:40

В Казани на улице Лукина появятся 181 новое платное место для парковки

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В Казани будет создано 181 новое платное парковочное место. Соответствующее постановление исполкома города подписал его руководитель Рустем Гафаров, оно опубликовано в очередном сборнике документов и правовых актов муниципалитета.

В реестр муниципальных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения внесено 181 парковочное место вдоль дома №50 по улице Лукина. Один час пользования этой парковкой будет обходиться водителю в 30 рублей.

При этом окажется закрыта парковка на два машино-места, находящаяся на четной стороне улицы Лобачевского у дома №8. 

В результате общее число машино-мест на муниципальных парковках увеличится с 6686 до 6865. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице РТ решили ослабить нормативы по строительству парковок.

#муниципальные парковки казани
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