В Казани ослабят нормативы по строительству парковок

Сегодня во время встречи с представителями строительной отрасли мэр Казани Ильсур Метшин принял решение об ослаблении нормативов по строительству парковок.

Согласно нововведению, на одно машино-место будет выделено 80 кв. метров общей площади квартир вместо действующих 75 кв. метров.

«Давайте договоримся, что в рамках антикризисных мер мы пересмотрим нормативы по парковкам с 75 до 80. В любом случае отмечу, что мы строим на десятилетия. Качество жизни должно улучшаться», – сказал он.

Он добавил, что все будущие решения будут приниматься через «главную призму задач».