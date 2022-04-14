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Ру Тат
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Недвижимость
14 апреля 2022  15:19
Эльвира Зайнулина

В Казани ослабят нормативы по строительству парковок

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Сегодня во время встречи с представителями строительной отрасли мэр Казани Ильсур Метшин принял решение об ослаблении нормативов по строительству парковок. 

Согласно нововведению, на одно машино-место будет выделено 80 кв. метров общей площади квартир вместо действующих 75 кв. метров.

«Давайте договоримся, что в рамках антикризисных мер мы пересмотрим нормативы по парковкам с 75 до 80. В любом случае отмечу, что мы строим на десятилетия. Качество жизни должно улучшаться», – сказал он.

Он добавил, что все будущие решения будут приниматься через «главную призму задач».

#парковка
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