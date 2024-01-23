В Казани на улице Амирхана снова произошел прорыв водопровода

В Казани, у дома №15 по улице Амирхана, снова произошел прорыв водопровода – на этот раз в трех метрах от места прорыва днем ранее. Об этом сообщает Казанский водоканал в своем телеграм-канале.

«В результате 100-процентного износа водопроводной сети 1994 года постройки, а также по причине продольных трещин на полиэтиленовом трубопроводе, расположенном по ул. Амирхана, 15, произошёл прорыв водопровода в 3 метрах от места прорыва на сети днём ранее», – сказано в сообщении.

Аварийный участок сети отключили, тем самым излив на поверхность прекратился. Сейчас на месте прорыва работает аварийная служба МУП «Водоканал». Под отключение водоснабжения попали 5 многоквартирных домов по адресам: ул. Чистопольская, № 61А, 61Б и ул. Амирхана, №11, 13, 15.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Казани из-за прорыва трубы на Амирхана затопило несколько улиц.