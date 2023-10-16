Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани на улицах Подлужная, Батурина и в Кочетовом переулке появятся платные парковки
По решению мэрии еще на трех улицах Казани появятся платные парковки. Сейчас соответствующий документ проходит стандартный процесс антикоррупционной проверки.
В тексте сообщается, что теперь плата будет взиматься за длительную остановку на четной стороне улицы Подлужная от дома №60 до перекрестка с улицей Толстого. Плата составит – 50 рублей в час.
Такую же сумму придется платить за парковку на четной стороне улицы Батурина и за оставленные машины в Кочетовом переулке.
Напомним, ранее плату за парковку городские власти ввели на территории у Центрального стадиона, чем вызвали возмущения некоторых граждан.
В ответ администрация Вахитовского района сообщила, что необходимость в платной парковке заключается в обеспечении общественного порядка по согласованию с ГИБДД и руководством Центрального стадиона.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»