В Казани на улицах Подлужная, Батурина и в Кочетовом переулке появятся платные парковки

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По решению мэрии еще на трех улицах Казани появятся платные парковки. Сейчас соответствующий документ проходит стандартный процесс антикоррупционной проверки.

В тексте сообщается, что теперь плата будет взиматься за длительную остановку на четной стороне улицы Подлужная от дома №60 до перекрестка с улицей Толстого. Плата составит – 50 рублей в час.

Такую же сумму придется платить за парковку на четной стороне улицы Батурина и за оставленные машины в Кочетовом переулке.

Напомним, ранее плату за парковку городские власти ввели на территории у Центрального стадиона, чем вызвали возмущения некоторых граждан.

В ответ администрация Вахитовского района сообщила, что необходимость в платной парковке заключается в обеспечении общественного порядка по согласованию с ГИБДД и руководством Центрального стадиона.