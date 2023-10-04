Жителям Казани объяснили, почему у Центрального стадиона организовали платную парковку

В администрации Вахитовского района Казани объяснили горожанам, на каком основании организована платная парковка у Центрального стадиона. Необходимость в этом появилась после возмущения жителей столицы Татарстана.

«Здравствуйте. ГИБДД, какое видит основание для платного паркинга на территории центрального стадиона!? Места там есть всегда. Потока машин там нет. От бизнес-центров далеко. Этим местом пользуются только спортсмены и родители детей-спортсменов», – поинтересовались горожане.

В своем ответе пресс-служба района сообщила, что муниципальная парковка организуется в целях обеспечения общественного порядка по согласованию с ГИБДД и руководством Центрального стадиона.

Также в администрации отметили, что для спортсменов и родителей детей-спортсменов предусмотрена бесплатная парковка на Центральном стадионе, въезд на которую организован со стороны Кремлевской набережной.