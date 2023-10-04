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Жителям Казани объяснили, почему у Центрального стадиона организовали платную парковку
В администрации Вахитовского района Казани объяснили горожанам, на каком основании организована платная парковка у Центрального стадиона. Необходимость в этом появилась после возмущения жителей столицы Татарстана.
«Здравствуйте. ГИБДД, какое видит основание для платного паркинга на территории центрального стадиона!? Места там есть всегда. Потока машин там нет. От бизнес-центров далеко. Этим местом пользуются только спортсмены и родители детей-спортсменов», – поинтересовались горожане.
В своем ответе пресс-служба района сообщила, что муниципальная парковка организуется в целях обеспечения общественного порядка по согласованию с ГИБДД и руководством Центрального стадиона.
Также в администрации отметили, что для спортсменов и родителей детей-спортсменов предусмотрена бесплатная парковка на Центральном стадионе, въезд на которую организован со стороны Кремлевской набережной.
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