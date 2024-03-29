В Казани на три недели ограничат движение по улице Сибгата Хакима

В Казани временно перекроют участок улицы Сибгата Хакима для движения транспорта и пешеходов. Временные неудобства связаны с устройством хозяйственно-бытовой канализации, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Так, ограничительный режим будет действовать с 3 по 23 апреля на второстепенной дороге около домов №41 и №1/47. Также будет перекрыт тротуар вблизи дома №60.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на две недели ограничат движение по улице Дорожная.