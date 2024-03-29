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В Казани на три недели ограничат движение по улице Сибгата Хакима
В Казани временно перекроют участок улицы Сибгата Хакима для движения транспорта и пешеходов. Временные неудобства связаны с устройством хозяйственно-бытовой канализации, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.
Так, ограничительный режим будет действовать с 3 по 23 апреля на второстепенной дороге около домов №41 и №1/47. Также будет перекрыт тротуар вблизи дома №60.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на две недели ограничат движение по улице Дорожная.
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