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Общество 29 марта 2024 19:45

В Казани на три недели ограничат движение по улице Сибгата Хакима

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В Казани временно перекроют участок улицы Сибгата Хакима для движения транспорта и пешеходов. Временные неудобства связаны с устройством хозяйственно-бытовой канализации, рассказали в городском Комитете внешнего благоустройства.

Так, ограничительный режим будет действовать с 3 по 23 апреля на второстепенной дороге около домов №41 и №1/47. Также будет перекрыт тротуар вблизи дома №60.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на две недели ограничат движение по улице Дорожная.

#ограничение движения
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