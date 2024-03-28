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В Казани на две недели ограничат движение по улице Дорожная
В Казани с 1 апреля перекроют два участка дороги по улице Дорожная в целях безопасного проезда транспорта и движения пешеходов при установке ограждений для проведения работ по закольцовке газопровода низкого давления.
Согласно распоряжению, опубликованному в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов на сайте мэрии, ограничения будут действовать с 1 по 14 апреля в районе домов № 11 и № 13 по ул. Пионерская в жилом массиве Новая Сосновка.
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