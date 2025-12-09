Татарстанским водителям напомнили о ПДД во время метели и сильного ветра

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На территории Республики Татарстан 10 декабря ожидается метель с сильным ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Синоптики предупреждают о сложных условиях на дорогах, вероятности снежных заносов и значительном ухудшении видимости.

Водителям перед поездкой необходимо тщательно проверить техническое состояние автомобиля, заправить полный бак топлива и иметь при себе зарядное устройство для телефона, теплую одежду, одеяло и запас воды с продуктами. Обязательно сообщите родным ваш маршрут и ориентировочное время возвращения.

Во время метели крайне важно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и особенно выезда на полосу встречного движения. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности и перевозить детей только в автокреслах. Специалисты настоятельно рекомендуют без острой необходимости не покидать населенные пункты и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Пешеходам также следует быть предельно осторожными. Переходите дорогу только в установленных местах, убедившись в собственной безопасности. Обязательно используйте световозвращающие элементы на одежде.

Будьте бдительны и воздержитесь от необязательных поездок.