В Казани на территории парка «Савиново» появится детская городская больница

В Ново-Савиновском районе Казани запланировано строительство детской городской больницы. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Из застройки там [в парке „Савиново“] появится только детская городская больница, которая очень необходима жителям Ново-Савиновского района и в целом Заречья. Мы сейчас вместе Минздравом проектируем для того, чтобы попасть в федеральный проект», — сказал Метшин.

Парк «Савиново» станет одним из 12 парков, которые будут построены вдоль реки Казанки. Часть парка будет благоустроена, а часть останется заповедной.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о появлении в Казани новой особо охраняемой природной территории.