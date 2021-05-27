В Казани появилась новая особо охраняемая природная территория

В Казани парк «Савиново» получил статус особо охраняемой природной территории. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 27 мая.

«ООПТ „Парк ‟Савиново‟“ является территорией, имеющей высокую экологическую и эстетическую ценность, которая предназначена для использования в природоохранных, оздоровительных и рекреационных целях», — говорится в постановлении исполкома города.

Парк расположен на территории Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова от проспекта Ямашева до железнодорожного моста. Общая площадь территории общественного пространства составляет 684 тыс. кв. метров.

Территорию парка разделят на парково-рекреационную и заповедную зоны. Также предусмотрен участок для размещения объекта здравоохранения и необходимой инфраструктуры.