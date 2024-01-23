В Казани на Тэцевской из-за фур образовалась огромная пробка

В Казани на Тэцевской улице образовался сильнейший дорожный затор, сообщает «Татар-информу» очевидец.

«На обочине стоят грузовики. Водители просто бросили там машины и ушли. В итоге для проезда осталась лишь одна полоса. Движения почти нет», – рассказал очевидец.

Фото: © Очевидцы

Напомним, Казань второй день стоит в 10-балльных пробках. Наиболее сложная обстановка на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе, Оренбургском тракте и Беломорской.