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Руc Тат
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Происшествия 23 января 2024 09:45

В Казани на Тэцевской из-за фур образовалась огромная пробка

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В Казани на Тэцевской улице образовался сильнейший дорожный затор, сообщает «Татар-информу» очевидец.

«На обочине стоят грузовики. Водители просто бросили там машины и ушли. В итоге для проезда осталась лишь одна полоса. Движения почти нет», – рассказал очевидец.

Фото: © Очевидцы

Напомним, Казань второй день стоит в 10-балльных пробках. Наиболее сложная обстановка на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе, Оренбургском тракте и Беломорской.

#пробки в казани
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