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В Казани на Тэцевской из-за фур образовалась огромная пробка
В Казани на Тэцевской улице образовался сильнейший дорожный затор, сообщает «Татар-информу» очевидец.
«На обочине стоят грузовики. Водители просто бросили там машины и ушли. В итоге для проезда осталась лишь одна полоса. Движения почти нет», – рассказал очевидец.
Напомним, Казань второй день стоит в 10-балльных пробках. Наиболее сложная обстановка на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе, Оренбургском тракте и Беломорской.
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