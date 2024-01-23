Казань вновь встала в 10-балльных пробках

Второй день подряд Казань стоит в 10-балльных пробках. По городу наблюдаются несколько ДТП. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Особенно движение затруднено на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе, Оренбургском тракте и Беломорской.

Красным цветом окрашено и движение на Карла Маркса, Бутлерова, Тукая, Пушкина, Тэцевской, Мусина, Миля, Чуйкова и Амирхана.

Фото: © «Яндекс.Карты»

Напомним, вчера утром Казань «стояла» в 9-балльных пробках. К вечеру они достигли 10 баллов.