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Казань вновь встала в 10-балльных пробках
Второй день подряд Казань стоит в 10-балльных пробках. По городу наблюдаются несколько ДТП. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Особенно движение затруднено на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе, Оренбургском тракте и Беломорской.
Красным цветом окрашено и движение на Карла Маркса, Бутлерова, Тукая, Пушкина, Тэцевской, Мусина, Миля, Чуйкова и Амирхана.
Напомним, вчера утром Казань «стояла» в 9-балльных пробках. К вечеру они достигли 10 баллов.
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