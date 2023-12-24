В Казани на сутки ограничат движение по улицам Бичурина и Мусина. Временные неудобства связаны с проведением Республиканской новогодней елки.

Отмечается, что улицы будут перекрыты с 18 часов сегодняшнего дня и до 19 часов 25 декабря.

Республиканская новогодняя елка в Казани пройдет 25 декабря в «Татнефть Арене». Как ранее рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, мероприятие посетят около 17 тыс. детей.