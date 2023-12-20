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Республиканскую елку в Казани посетят около 17 тыс. детей
Республиканская новогодняя елка состоится 25 декабря в «Татнефть Арене», мероприятие посетят около 17 тыс. детей. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Она (Республиканская елка — прим. Т-и) будет посвящена дружбе и возможности мечтать о добром, хорошем. В сюжете — несколько героев, у них есть волшебные билеты, с которыми они путешествуют по станциям и исполняют свои мечты», — пояснил глава профильного ведомства.
Садыков отметил, что для иногородних школьников на елке будет организовано горячее питание, а для детей из шести муниципальных районов подготовят места в трех лагерях в пригороде Казани.
«На случай неблагоприятной погоды также забронированы места размещения для детей, которые в силу погодных условий не смогут выехать из Казани», — добавил министр.
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