В Казани на сутки ограничат движение на ул. Марджани

На ул. Марджани в Казани ограничат движение транспорта с 18:00 29 марта до 22:00 30 марта.

Как сообщила пресс-служба префектуры «Старый город», ограничения вводят в связи с проведением «Рамазан Феста».

Фото: © пресс-служба префектуры «Старый город»

Ранее «Татар-информ» писал, что на «Рамазан Фесте 2025» раздадут 3 тыс. «петушков» и покажут образцы военной техники. Напомним, что семейный фестиваль «Рамазан Фест» пройдет в 8-й раз в Казани 30 марта. Его проводят в честь окончания священного месяца Рамадан.

Также недавно муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин объяснил, кому можно выплачивать фидию и фитр садака.