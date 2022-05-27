В Казани на строительство следственного изолятора направят больше 6 млрд рублей

В Казани на строительство здания следственного изолятора выделят более 6 млрд рублей. Три соответствующих тендера размещены на портале госзакупок.

Из технического задания к разработке проекта комплекса следует, что он будет включать административное здание с КПП и аптечным распределительным пунктом, режимные корпуса с прогулочными дворами, карантинное и следственное отделение, швейную и столярную мастерские на 193 рабочих места, медицинскую часть со стационаром и амбулаторией и отделение краткосрочных и длительных свиданий.

Кроме того, предусмотрены общежитие для хозяйственной обслуги, столовая, кухня и прачечная, спортивный комплекс с тиром для сотрудников СИЗО и городок специальной подготовки для работников уголовно-исполнительной системы.

Следственный изолятор на 1 тыс. мест должен быть возведен к 30 ноября 2025 года. В качестве заказчика выступает Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан, средства поступят из федерального бюджета.

На разработку проектной документации с оказанием услуг авторского надзора предполагается выделить почти 137,3 млн рублей, на само строительство СИЗО — свыше 5 млрд 831,8 млн рублей, на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и строительному контролю — более 55,2 млн рублей.

При этом заявки на участие в конкурсах по тендеру на разработку проекта изолятора и на оказание услуг технического заказчика принимаются до 3 июня (исполнителей определят 7 июня), а в конкурсе по тендеру на возведение СИЗО — до 10 июня (подрядчик станет известен 15 июня).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на смену Тюремному замку в Казани построят новое здание в Авиастроительном районе города. Предполагается, что СИЗО №1 переедет в него в 2026 году.