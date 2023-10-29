В Казани на строительство площадки для выгула собак потратят 2,8 млн рублей

На строительства строительство площадки для выгула собак у дома №30 по улице Заря власти столицы Татарстана направят более 2 млн 805 тыс. рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Площадь отведенной для выгула собак территории составит 555 кв. метров. Подрядчик установит здесь ограждения, малые архитектурные формы, урны и бордюрные ленты.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства и реконструкции Казани, средства поступят из городского бюджета.

Прием заявок завершится 9 ноября, победителя определят 13 ноября. Завершить работы исполнитель должен будет до 15 декабря текущего года.

Строительство четырех новых площадок для выгула и дрессировки собак, в том числе и на улице Заря, еще в начале июля анонсировал заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.