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В Казани на строительство площадки для выгула собак потратят 2,8 млн рублей
На строительства строительство площадки для выгула собак у дома №30 по улице Заря власти столицы Татарстана направят более 2 млн 805 тыс. рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Площадь отведенной для выгула собак территории составит 555 кв. метров. Подрядчик установит здесь ограждения, малые архитектурные формы, урны и бордюрные ленты.
Заказчиком выступает Управление капитального строительства и реконструкции Казани, средства поступят из городского бюджета.
Прием заявок завершится 9 ноября, победителя определят 13 ноября. Завершить работы исполнитель должен будет до 15 декабря текущего года.
Строительство четырех новых площадок для выгула и дрессировки собак, в том числе и на улице Заря, еще в начале июля анонсировал заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.
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