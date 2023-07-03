Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани построят четыре новые площадки для выгула и дрессировки собак
В столице Татарстана в этом году появятся четыре новые муниципальные площадки для выгула собак. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.
Площадки появятся на улицах Лукина, Заря, Революционная и Салимжанова. Спикер отметил, что такие площадки востребованы жителями города для прогулок с питомцами и их дрессировки.
«В парках, на площадках для выгула животных проводятся встречи заинтересованных собаководов с профессиональным кинологом, где разбираются приемы дрессировки домашних питомцев, проводятся занятия и тренировки», — добавил Гиниятуллин.
По словам докладчика, с начала этого года в городе прошло семь таких встреч.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани количество заявок на отлов бездомных собак сократилось на 30%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»