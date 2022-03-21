Две новые школы появятся в Казани по улицам Рауиса Гареева и Сибгата Хакима

Татарстанская столица сохраняет высокую планку лидера по созданию новых школ и других социальных объектов. В этом году в городе появятся сразу две новые школы – по улицам Рауиса Гареева и Сибгата Хакима. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что намеченные планы по развитию города продолжают воплощаться в жизнь в прежнем режиме. Речь идет не только о ремонтах, но и строительстве новых социально-значимых учреждений.

«Уже принято решение по строительству двух школ – по улицам Рауиса Гареева и Сибгата Хакима. Вообще у нас 30 зарезервированных площадок, где достаточно высокая потребность в ученических местах. Каждая школа в прошлогодних ценах – это 1,5 млрд рублей. Большое благо, что мы ежегодно вводим по 2-3 школы», – отметил Ильсур Метшин.

Он добавил, что Казань остается лидером среди столиц ПФО по количеству построенных школ и других важнейших социальных объектов.

