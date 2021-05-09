В Казани на стене школы имени Бориса Кузнецова появился мурал с его изображением

В Казани на здании кадетской школы-интернета, носящей имя Героя Советского Союза и почетного гражданина города Бориса Кузнецова, появилось граффити с его изображением.

До войны Борис Кузнецов окончил шесть классов школы №4. Здание, в котором сейчас размещается кадетская школа-интернат, находится по адресу: Катановский переулок, дом 1.

Фото: kzn.ru.

Создать красочный мурал в честь недавно скончавшегося участника войны предложили сами кадеты. «Учащиеся обратились с инициативой нанести граффити на здание школы, которой присвоено имя Бориса Кирилловича, чтобы выразить уважение и отдать дань памяти герою», — пояснили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Мурал создал известный художник, который, впрочем, предпочел не раскрывать свое имя. «Для меня тема Великой Победы очень много значит, это не повод для пиара», — приводит его слова пресс-служба мэрии Казани.

На то, чтобы нарисовать граффити, у мастера ушло четыре дня. Борис Кузнецов изображен с телефоном, потому что в годы войны он был связистом. Во время форсирования Днепра в 1943 году боец под вражеским огнем на самодельном плоту переправился через реку, чтобы обеспечить связь передового отряда с артиллерийской батареей. Много раз устранял повреждения кабельной линии, дважды был ранен, но оставался в строю.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в парке Победы города Лаишева состоялось открытие бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.