В парке Победы Лаишева состоялось открытие бюста Героя СССР Бориса Кузнецова

В парке Победы города Лаишево состоялось открытие бронзового бюста Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Почетное право снять покрывало с памятника предоставили дочери и внуку Героя — Наталье и Александру Иванчиковым.

Сходство дочери Героя и бюста удивило окружающих. Наталья Борисовна и сама отметила, что бюст очень схож с ее внешностью, так как она — копия отца. «Как будто с меня писали этот бюст», — сказала Наталья Иванчикова.

В торжественном мероприятии, приуроченном к 76-й годовщине Великой Отечественной войны, приняли участие глава района Ильдус Зарипов, вдова ветерана Альфия Филатова, депутат Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин и заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Посмотреть церемонию открытия бюста пришли ветераны и труженики тыла, дети войны и вдовы ветеранов, представители органов государственной власти, учащиеся школ и техникума, работники организаций и предприятий Лаишева и Лаишевского района РТ.

Митинг открыл военный комиссар Лаишевского района Александр Афанасьев. Прозвучали гимны России и Татарстана. Затем ко всем присутствующим с поздравлениями 76-й годовщиной Победы обратился Ильдус Зарипов.

«С особым трепетом и искренностью поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая является поистине всенародным и главным праздником страны. В этот день, ровно 76 лет назад, наш народ победоносно завершил самую страшную и кровопролитную войну в истории всего человечества. <...> Сегодня мы вспоминаем ушедшего из наших рядов Бориса Кирилловича Кузнецова — Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны. Светлую память о великом человеке мы сегодня увековечим бюстом в Парке Победы нашего города», —подчеркнул глава района.

Альфия Филатова, обращаясь к лаишевцам, отметила, День Победы — самый главный, самый светлый праздник. «Но, к сожалению, сегодня с нами нет Бориса Кирилловича. Это был человек, который заряжал всех своей неистощимой энергией, оптимизмом и жизнелюбием. Наверное, эти качества и помогли ему выдержать суровые испытания Великой Отечественной войны», — отметила вдова героя.

Альфия Султановна напомнила участникам митинга, как Борис Кириллович любил встречаться с молодежью, его воодушевленные речи вдохновляли молодых людей на поступки.

«Борис Кириллович очень любил этот город, где он провел последние годы своей жизни. Он очень гордился, что одна из школ города Лаишево с честью носит его имя. Сегодняшнее открытие памятника — это дань уважения Герою Советского Союза Борису Кирилловичу Кузнецову. Ведь он достоин того, чтобы память о нем и его героическом подвиге сохранилась в сердцах потомков», — сказала Альфия Филатова.

В этот праздник вдова Героя СССР пожелала всем мира. «Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки. Пусть никто и никогда не увидит войны», — отметила жительница Лаишева.

Борис Кузнецов ушел из жизни 12 ноября 2020 года. Он был последним из татарстанцев — участников Великой Отечественной войны, награжденным «Золотой Звездой» Героя Советского Союза и проживавшим на территории республики. Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. В мае 1943 года ушел на фронт, служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. Имя Кузнецова носит Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2.

Сегодня в Лаишевском районе 76-ю годовщину встречают три участника Великой Отечественной войны, одна жительница блокадного Ленинграда, двое бывших узниц фашистских концлагерей, 209 тружеников тыла, 63 вдовы участников Великой Отечественной войны. Нет ни одной семьи в Лаишевском районе, которую не коснулся бы ужас этого страшного события.

Защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков на фронт ушли 15 442 лаишевца. 11355 из них навсегда полегли на полях сражений за независимость страны и мирное небо над головой.

«К великому сожалению, с каждым годом все меньше остается среди нас тех, кто ковал Победу, боролся за нашу независимость. Буквально на днях нас постигла горькая новость о кончине Алексея Филиппова — бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей. Светлая память великому человеку! <...>Дорогие друзья! Я искренне поздравляю всех с великим праздником! Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия и счастья в каждой семье. Пусть вечный огонь, зажженный в наших сердцах в честь великой Победы, не угаснет никогда!» — сказал глава муниципалитета.