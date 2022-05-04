В Казани на создание иудейского кладбища потратят более 19 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что кладбище разместится на пересечении трассы М7 «Волга» и Мамадышского тракта. Площадь выделенного для него земельного участка составляет 99 152 кв. метра. Вокруг находятся земли сельскохозяйственного назначения, с южной стороны — территория мусульманского кладбища, с восточной — автомобильная трасса.

Предусмотрено строительство зала прощаний с административными помещениями, летнего навеса для прощаний, хозяйственного блока и навесов для отдыха, обустройство автостоянки на 52 машино-места (восемь предназначены для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а еще три — для автобусов), септика и площадки ТБО. На территории также разобьют сквер и создадут аллею Славы, на входе установят арку.

Зона захоронений окажется разделена на три части. Одна часть площадью 20 818 кв. метров будет предназначена для исповедующих иудаизм, вторая в 22 293,4 кв. метра — для нерелигиозных евреев, а третья в 31 005 кв. метра — для нееврев, состоящих в родстве с евреями.

В соответствии с требованиями иудаизма кладбище окажется ориентировано на юго-запад, ось главной аллеи и входной узел будут связаны с направлением на Иерусалим.

В качестве заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, средства поступят из бюджета республики. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 12 мая, а подрядчика определят 16 мая. Работы начнутся 1 июня и должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани отложили строительство крематория из-за отсутствия финансирования.