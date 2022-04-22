В Казани отложили строительство крематория

Здание крематория для Казани уже спроектировано. Но строительство отложено, отсутствует финансирование, пишет «Коммерсант».

Проект крематория разработало ГУП «Татинвестгражданпроект», рассказала заместитель директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГИСУ РТ) Альбина Муртазина. В январе 2022 года проект одобрила госэкспертиза.

Однако тендер не объявлен. Предполагалось, что финансировать строительство будет бюджет Казани, который получит субсидию из бюджета республики.

Предполагалось разместить крематорий на территории погребального комплекса «Курган». Проект одноэтажного здания предполагает помещение для кремирования, помещение для приема усопших и ритуальную зону. Общая площадь крематория составит 1,7 тысячи кв.м.