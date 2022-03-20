В Казани на сельхозярмарках приобрели 90 тонн сахара

В Казани на сельскохозяйственных ярмарках в субботний день 19 марта продали более 90 тонн сахара. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«<…> только за утро продали 90 тонн сахара, хотя обычно продавалось 15–20 тонн», — отметил министр.

Глава Минсельхозпрода РТ констатировал, что «такого ажиотажа на сельхозярмарках давно не было». По его словам, было «очень много людей», наблюдался «очень большой спрос на все товары».

Вместе с тем Зяббаров подчеркнул: «<…> создавать искусственный ажиотаж на продукты не стоит, продукции хватит на всех». Ярмарки будут работать еще полтора месяца каждую неделю, добавил он.

В целом по Татарстану за один день на сельхозярмарках было реализовано 93,5 тонны сахара, о чем сообщал ИА «Татар-информ».