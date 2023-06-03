В Казани на ремонт Ту-144, установленного на улице Четаева, выделят еще 18 млн рублей

На ремонт самолета Ту-144, стоящего перед зданием Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) на улице Четаева в Казани, дополнительно выделят еще более 18,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Средства вуза будут направлены на проведение третьей очереди ремонтных и восстановительных работ внутри самолета. Речь идет о демонтаже внутренней отделки, устройстве новых полов, замене перегородки кабины пилота, антикоррозийной защите наружной поверхности воздушного судна, устройстве строительных лесов, создании перехода в самолет из пристроя и так далее.

Подача заявок завершится 19 июня, исполнитель работ будет определен 22 июня. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.

Как ранее сообщал «Татар-информ», самолет Ту-144 должен стать частью интерактивного музей техники — учебного центра авиации КНИТУ-КАИ. На строительство здания для музея в сентябре 2022 года уже было выделено почти 86,5 млн рублей, на приведение самого самолета в порядок в ноябре 2022-го — еще свыше 10 млн.

Установленный у КАИ сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 с бортовым номером 77107 был построен в 1975 году на Воронежском заводе №64. Впервые в небо борт поднялся в том же году. На самолете выполнялись типовые полеты с выходом на предельную скорость (до 2,35 скорости звука). В ходе испытаний выполнил 180 полетов, общий налет составил 357 часов, из них на сверхзвуке — 135 часов.



С 1982 года самолет хранился в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова, в 1985 году был передан Казанскому авиационному институту как учебное пособие. Борт совершил последний полет 29 марта 1985-го, перелетев в Казань на заводской аэродром КАПО имени С. П. Горбунова. В том же году его установили возле 6-го корпуса КАИ на кафедре конструкции и проектирования летательных аппаратов института. В 2016-2017 годах самолет перебазировали — он расположился возле 8-го здания КНИТУ-КАИ.