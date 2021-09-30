КАИ планирует создать музей на базе самолета Ту-144 за 86 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Интерактивный музей техники — учебный центр авиации на базе самолета Ту-144 Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КАИ) планируется создать до конца 2022 года. Это следует из тендерной документации вуза.

Начальная цена контракта — 86,3 млн рублей. В этом году подрядчику планируется перечислить 48,4 млн рублей, а в следующем — 37,9 млн рублей.

Планируется построить одноэтажное полукруглое здание площадью 1,2 тыс. кв. метров. «Проектной документацией предусматривается обзорная площадка для просматривания самолета-экспоната ТУ-144 с разных видовых точек и ракурсов», — сказано в материалах тендера. Также на кровле планируется создать открытую смотровую площадку.

Оснастить музей планируется современными технологиями интерактивной демонстрации авиационной техники. Он будет рассчитан на 20 тыс. посетителей в год.

Профинансировать проект планируется за счет федерального бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 октября.

Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолет. Один из двух в мире типов сверхзвуковых лайнеров, использовавшихся в гражданской авиации для коммерческих перевозок, причем созданный первым.

Как отмечается на сайте вуза, установленный у КАИ самолет с бортовым номером 77107 был построен в 1975 году на Воронежском заводе №64. Впервые в небо борт поднялся в том же году. На самолете выполнялись типовые полеты с выходом на предельную скорость (до 2,35 скорости звука). В ходе испытаний выполнил 180 полетов, общий налет составил 357 часов, из них на сверхзвуке — 135 часов.

С 1982 года самолет хранился в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова, в 1985 году был передан Казанскому авиационному институту как учебное пособие. Борт совершил последний полет 29 марта 1985 года, перелетев в Казань на заводской аэродром КАПО имени С. П. Горбунова.

В 1985 году самолет был установлен возле 6-го корпуса КАИ на кафедре конструкции и проектирования летательных аппаратов института. В 2016–2017 годах самолет перебазировали — он расположился возле 8-го здания КНИТУ-КАИ.