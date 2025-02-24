В Казани на ремонт Романовского моста через Булак направят почти 106 млн рублей

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В столице Татарстана более чем за 105,8 млн рублей отремонтируют Романовский мост через протоку Булак по улице Кави Наджми. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Полная длина трехпролетного моста составляет 32,41 метра, ширина – 19,43 метра. Протяженность участка дороги в пределах границ работ с учетом моста составляет 40,41 метра. Ширина тротуаров – 3,20 и 3,23 метра.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит демонтировать старое дорожное полотно и конструкции моста, привести в порядок крайние и промежуточные опоры, пролетные строения, мостовое полотно и подходы к сооружению, укрепить насыпь и отремонтировать техническое помещение.

Строительные работы в протоке будут приостанавливаться на время весеннего половодья (с 15 апреля по 15 июня) и нереста рыб (с 25 апреля по 5 июня). В ходе ремонта проезд по мосту будет организован по одной стороне.

Прием заявок продлится до 10 марта, исполнителя определят 12 марта. Подрядчик должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 20 ноября текущего, 2025 года.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», необходимые средства выделят из федерального (83,6 млн рублей) и республиканского (22,2 млн рублей) бюджетов.