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В Казани на пять месяцев продлили ограничение проезда по пр.Победы, ул.Касимовых и Зорге
В Казани еще на пять месяцев продлили ограничение движения по улицам Братьев Касимовых, Зорге и проспекту Победы. Проезд по этим участкам планировали открыть 30 декабря 2023 года, однако затем перенесли на 28 мая. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома.
На это время частично перекрыты следующие участки:
— проспект Победы, напротив зданий №43, 45, 56;
— проспект Победы, рядом с домом №45, корпус 1 в сторону ул.Зорге;
— ул.Братьев Касимовых, в районе домов №38, 40а, 48, 56, 82 в направлении пр.Победы;
— ул.Братьев Касимовых, рядом с домами №35, 70, 80а по направлению к ул.Рихарда Зорге;
— ул.Рихарда Зорге, напротив здания №28 в сторону ул.Братьев Касимовых.
Как ранее сообщал «Татар-информ», ограничение действует с 14 декабря. Мера принята на время реконструкции участка водопровода
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