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Новости Татарстана и Казани
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В Казани ограничат проезд по нескольким участкам пр.Победы, ул.Зорге и Братьев Касимовых
С 13 декабря в Казани частично перекроют участки улиц Братьев Касимовых, Зорге и проспекта Победы. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Решение принято из-за проведения работ по реконструкции участка водопровода. Ожидается, ограничение будет действовать по 30 декабря. Оно распространится на следующие участки дорог:
— пр.Победы, напротив зданий №35, 40а, 43, 45, 56;
— пр.Победы, напротив зданий №35, 45к1 в направлении движения в сторону ул.Рихарда Зорге;
— ул.Братьев Касимовых, напротив зданий №38, 40а, 48, 82 в направлении движения в сторону проспекта Победы;
— ул.Братьев Касимовых, напротив зданий №70, 80а в направлении движения в сторону ул.Рихарда Зорге;
— ул.Рихарда Зорге, напротив здания №28 в направлении движения в сторону ул.Братьев Касимовых.
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