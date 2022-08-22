В Казани на пять дней ограничат движение транспорта для подготовки к Дню города

С 27 по 31 августа ограничат движение на некоторых улицах Казани. Изменения в схемы движения вносятся на время подготовки и проведения Дня города и Республики Татарстан, сообщила на деловом понедельнике в мэрии замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Так, 27 августа будет перекрыт проезд по улице Кремлевской, ограничен — по улице Чернышевского. При необходимости для движения могут перекрыть улицы Джалиля, Наджми и Лобачевского. На два часа — с 13.00 до 15.00 — для транспорта закроется проезд по улице Хакима — на отрезке от Абсалямова до Декабристов.

На период с 28 по 31 августа перекроют движение по улицам Марджани — на участке от улицы Татарстан до улицы Сафьян, Насыри — от ул. Татарстан до Ф. Карима, а также по улице З. Султана — от Тукая до Насыри.

На день позднее — с 22.00 29 августа до 6 утра 31 августа — ограничение коснется улицы Марджани — участка от улицы Татарстан до улицы Ф. Карима. Если потребуется, уточнили в исполкоме, ограничение расширят, перекрыв проезд по улице Батурина и прилегающему к ней участку улиц Большой Красной и Федосеевской.

Также с 29-го по 31-е число частично закроют улицу Хакима — на участке от Декабристов до Абсалямова — и рядом с центром семьи «Казан». Помимо этого, с 16.00 30 августа перекроют улицу Хакима.

В исполкоме призвали казанцев заранее планировать маршрут движения и использовать объездные пути либо временно пересесть на общественный транспорт.

Ранее стало известно, что 30 августа общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме до 23.30. Кроме того, с 20.30 начнется спецподача автобусов к некоторым объектам.