В День Казани и РТ работу общественного транспорта продлят до 23.30

Общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме в День города и республики. 30 августа на маршрутах увеличат количество подвижного состава, а также с 20.30 организуют спецподачу автобусов. Планируется, что наземный транспорт будет курсировать до 23.30, а метро останется работать по прежнему графику — до полуночи, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета по транспорту Амир Сафин.

В 20.30 автобусы будут ждать пассажиров в следующих точках:

возле местного проезда у ЦУМа в направлении ул.Московской и ул.Саид-Галеева;

— от остановки «Энергетический университет» в направлении ул.Декабристов;

— от остановки «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы;

— от остановки «Цирк» в направлении ул.Батурина;

— от остановки «Улица Батурина» в направлении ул.Декабристов;

— от остановки «Центральный стадион» в направлении Кремлевской дамбы и площади Тукая.

Несмотря на то что часы работы метро не изменятся, с 9 утра до 23.30 будет увеличено количество подвижного состава, а интервалы между поездами, наоборот, уменьшатся.

Сафин напомнил, что схема движения и изменения в графике поездов, а также места спецподачи автобусов доступны по QR-кодам, которые можно найти в любом виде транспорта и в терминалах, расположенных на станциях метро.