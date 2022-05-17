В Казани на проспекте Универсиады появится цветочный футбольный мяч

Коммунальщики Казани установят цветочную фигуру в виде огромного футбольного мяча. Она появится на проспекте Универсиады, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Отмечается, что высота мяча составляет 2,5 метра. Он будет украшен пятигранниками из посеребренных цинерарий и пурпурно-красных ирезине.

В Комитете объяснили как изготавливается такая фигура: сначала проходит подготовка металлического каркаса, затем ее наполняют черноземом, смешанным с удобрениями, после чего фигуру и землю в ней поливают водой. Только после этого поверхность декорации начинают засаживать цветами.

Плотность высадки достигает 200 саженцев на один квадратный метр.

В этом году в столице Татарстана цветами украсят 59 улиц площадью около 19 тыс. кв.м, всего высадят порядка одного миллиона цветов. Мэрия Казани направила на цветочно-ландшафтное оформление города 55 млн рублей.