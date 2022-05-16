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Казань
16 мая 2022  14:14
Эльза Кузнецова

Мэрия направила на оформление Казани цветами 55 млн рублей

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В этом году на цветочно-ландшафтное оформление Казани заложена сумма в 55 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

«На эти средства планируется обеспечить оформление 59 улиц на площади около 19 тыс. квадратных метров. Цветники будут обустроены на улицах Пушкина, Лобачевского, Ершова, Оренбургском тракте, проспекте Универсиады, Сибгата Хакима и других крупных улицах», — отметил докладчик.

Также при помощи высадки кустарников различных сортов и саженцев роз планируется обновить оформление площади Свободы.

Кроме того, на 13 улицах вдоль основных магистралей города — а это улицы Кремлевская, Вишневского, Павлюхина, Ершова, Третья транспортная дамба и другие — будет вывешено около 1,5 тыс. цветочных кашпо. При их подготовке используется более 30 тыс. саженцев петуний и ампелий.

«Их пышное цветение позволит придать ярких красок нашим улицам, — отметил докладчик. — Традиционно планируется оформить цветами 24 объемных композиции, состоящих из 66 объемных цветочных фигур. Все они установлены в разных частях города».

Основная посадка цветов на улицах города из-за погодных условий начнется во второй половине мая.

#высадка цветов
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