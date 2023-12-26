В Казани на проекты по реконструкции улиц Яруллина и Комсомольская потратят 25 млн рублей

На разработку проектов реконструкции улиц Комсомольская и Яруллина в Кировском районе столицы Татарстана выделят свыше 25 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что всего предполагается отремонтировать 950 метров автодорог. Речь идет об участках улицы Комсомольская от Яруллина до улицы Декабристов длиной 360 метров и улицы Яруллина от улицы Мулланура Вахитова до Комсомольской длиной 590 метров.

От подрядчика потребуется, в частности, подготовить проект планировки и межевания территории и провести государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Работы по созданию проекта реконструкции улицы Комсомольская оцениваются более чем в 12,1 млн рублей, улицы Яруллина — в более чем 12,9 млн. Обе дороги будут четырехполосными.

При этом на Яруллина отсутствуют объекты культурного наследия, а на Комсомольской они присутствуют, из-за чего впоследствии застройщик должен будет получить заключение Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», средства поступят из республиканского бюджета. Заявки принимаются до 10 января 2024 года, исполнителя работ определят 16 января. Ему предстоит создать проекты реконструкции до 29 августа 2024-го.